David’s Salsa Salad

New Day Recipes

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MOSSMAN’S SALSA SALAD

1 15 OZ. CAN BLACK BEANS DRAINED AND RINSED
1 15 OZ. CAN PINTO BEANS DRAINED AND RINSED
1 15 OZ. CAN WHITE CANNELLINI BEANS DRAINED AND RINSED
2 C. FROZEN CORN THAWED AND SAUTEED IN A TBS OF OLIVE OIL
1 RED PEPPER SEEDED AND DICED
1 GREEN PEPPER SEEDED AND DICED
1 JALAPENO PEPPER SEEDED AND MINCED
½ RED ONION DICED
1 MANGO DICED
1 AVOCADO DICED
½ C.  CHOPPED CILANTRO
*OPTIONAL 6 SLICES OF CRISPY BACON CRUMBLED

DRESSING

2 LIMES JUICED
1 CLOVE GARLIC CRUSHED AND MINCED
1 ½ tsp KOSHER SALT
½  tsp CUMIN
½ tsp BLACK PEPPER
¼ tsp CAYENNE PEPPER
¼ C. OLIVE OIL
GARNISH -CRUMBLED CRISPY TORTILLA CHIPS

PREPARE DRESSING FIRST.  PLACE ALL OF THE INGREDIENTS FOR DRESSING EXCEPT THE OLIVE OIL IN A MEDIUM BOWL. WHISK IN OLIVE OIL AND SET ASIDE.

ASSEMBLE AND TOSS ALL OF THE SALAD INGREDIENTS IN A LARGE BOWL.

GIVE DRESSING A GOOD SHAKE OR WHISK AND DRESS THE SALAD.  GARNISH WITH CRISPY TORTILLA CHIPS OR STRIPS AND SERVE.

ENJOY!

Ready to cook like a chef – or at least shop like one?  Get all the supplies you need at David’s favorite kitchen supply store, Dean Supply.

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