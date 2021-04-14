David’s Salsa Salad

MOSSMAN’S SALSA SALAD
1 15 OZ. CAN BLACK BEANS DRAINED AND RINSED
1 15 OZ. CAN PINTO BEANS DRAINED AND RINSED
1 15 OZ. CAN WHITE CANNELLINI BEANS DRAINED AND RINSED
2 C. FROZEN CORN THAWED AND SAUTEED IN A TBS OF OLIVE OIL
1 RED PEPPER SEEDED AND DICED
1 GREEN PEPPER SEEDED AND DICED
1 JALAPENO PEPPER SEEDED AND MINCED
½ RED ONION DICED
1 MANGO DICED
1 AVOCADO DICED
½ C. CHOPPED CILANTRO
*OPTIONAL 6 SLICES OF CRISPY BACON CRUMBLED
DRESSING
2 LIMES JUICED
1 CLOVE GARLIC CRUSHED AND MINCED
1 ½ tsp KOSHER SALT
½ tsp CUMIN
½ tsp BLACK PEPPER
¼ tsp CAYENNE PEPPER
¼ C. OLIVE OIL
GARNISH -CRUMBLED CRISPY TORTILLA CHIPS
PREPARE DRESSING FIRST. PLACE ALL OF THE INGREDIENTS FOR DRESSING EXCEPT THE OLIVE OIL IN A MEDIUM BOWL. WHISK IN OLIVE OIL AND SET ASIDE.
ASSEMBLE AND TOSS ALL OF THE SALAD INGREDIENTS IN A LARGE BOWL.
GIVE DRESSING A GOOD SHAKE OR WHISK AND DRESS THE SALAD. GARNISH WITH CRISPY TORTILLA CHIPS OR STRIPS AND SERVE.
ENJOY!
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