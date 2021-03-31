David’s Crabby Patties

CRABBY PATTIES
1 LB. CRABMEAT
½ C. PANKO BREADCRUMBS (OR 8 CRUMBLED SALTINE CRACKERS)
1 EGG BEATEN
¼ C. MAYONNAISE
1 TBS FRESH CHOPPED CHIVES
1 TSP DIJON MUSTARD
½ TSP OLD BAY SEASONING
½ TSP SRIRACHA SAUCE
2 OR 3 TBS OLIVE OIL FOR FRYING
PLUS YOUR FAVORITE TOPPING OR TOPPINGS: SUGGESTIONS: TARTAR SAUCE, COLE SLAW, PICKLES, LETTUCE, WHATEVER YOU LIKE. I’M USING ALFALFA SPROUTS WITH A LITTLE LEMON.
IN A LARGE BOWL: MIX EVERYTHING TOGETHER, EXCEPT THE CRAB AND OLIVE OIL. TAKE A CLOSE LOOK AT THE CRABMEAT TO REMOVE ANY SMALL PIECES OF BROKEN SHELLS. THEN, GENTLY, FOLD THE CRAB INTO THE MIXTURE. THE USUAL SIZE IS ABOUT 6 PATTIES OR CAKES PER POUND. I’M MAKING THEM HALF THAT SIZE FOR “SLIDER” SIZE PATTIES. THEN, I WILL SERVE THEM ON TOASTED, BUTTERED BUNS. THE KEY HERE IS TO BE GENTLE AND GET THEM IN THE PAN WITHOUT TOO MUCH HANDLING.
HEAT A LARGE NONSTICK SKILLET OVER MEDIUM TO MEDIUM HIGH HEAT. ADD OIL AND THEN THE CRAB PATTIES. THE SMALL PATTIES COOK ABOUT 3 MINUTES PER SIDE. THE 6 PER POUND SIZE, 4 TO 5 MINUTES PER SIDE. TURN ONLY ONCE, AND DO NOT SMASH THEM DOWN WITH THE SPATULA. THEY COULD BREAK AND FALL APART. SERVE WITH YOUR FAVORITE TOPPING.
ENJOY!
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