[ooyala player_id="b248f00b9d6e4d7ba21cbc796a85f61c" width="undefined" height="undefined" autoplay="true" pcode="hvZXE6LAucDf6RdQ6h18j_W_oNxg" code="42dzk2ajE6KOFwV-3CRIi7c-iHP_6cZi"] Caliber Cupcakes showcased some of the top Valentine’s Day sellers and showed an easy way to personalize store bought or homemade cupcakes.