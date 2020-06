Here is the list of places featured on today's Road Trip to Sugarcreek. World’s Largest Cuckoo Clock 100 N Broadway, Sugarcreek 44681 The Brick Wall Sculpture 100 N Broadway, Sugarcreek 44681 Dutch Valley Restaurant 1343 Old Rt. 39, Sugarcreek 44681 Age of Steam Roundhouse 213 Smokey Lane Rd., SW, Sugarcreek 44681 Weaver’s Furniture 7011 Old Rt. 39 NW, Sugarcreek 44681 David Warther Carvings 1775 OH-39, Sugarcreek 44681 Dutch Valley Market…