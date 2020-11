November 2, 2020 Road Trip: Gift Local

McKay Bricker Framing & Black Squirrel Gifts

141 E Main St #101

Kent, OH 44240

330.673.5058

www.mckaybricker.com

Dornee

2174 S Taylor Rd

Cleveland Heights, OH 44118

216.505.5150

www.dornee.com

Erie and Anchor

5499 Liberty Ave

Vermilion, OH 44089

440.963.9447

www.erieandanchor.com

House of Wilhelm

17960 Pearl Rd

Strongsville, OH 44136

440.268.6336

www.facebook.com/HoW2018/

River Plant Co

20161 Lake Rd

Rocky River, OH 44116

440.429.6890

www.riverplantco.com

Woof Gang Bakery

20075 Chagrin Blvd

Shaker Heights, OH 44122

216.716.8004

www.woofgangbakery.com

Chez Michel

36840 Detroit Rd

Avon, OH 44011

440.937.8073

www.facebook.com/chezmichelfrenchmarket

Magna Wine Boutique

692 Broadway Ave

Bedford, OH 44146

440.658.9776

www.magnawineboutique.com

Bilbury and Co

4672 E Prospect St

Mantua, OH 44255

234.755.0159

https://www.facebook.com/biburyandco

Redgate Sawmill

8767 OH-44

Ravenna, OH 44266

330.322.3383

www.facebook.com/RedgateSawmillOriginals

Deby’s Designs

22090 Lorain Rd

Fairview Park, OH 44126

216.402.3245

www.DebysDesigns.net

The Bird Store and More

117 Merz Blvd

Fairlawn, OH 44333

330.869.9453

www.thebirdstoreandmore.net

Abby and Jay Boutique

5957 State Road

Parma OH 44134

216.421.6855

https://abbyandjayboutique.com