May 25, 2020: Vermilion Road Trip

Here is the list of places visited during today’s Road Trip to Vermilion.

Mystic Belle Vermilion River Cruises

636 Sandusky Street, Vermilion

440.967.7910

www.DonParsonsMarina.com

Swan Creek Candle Vermilion

681 Main Street, Vermilion

440.963.0161

Moes Marine Service

5336 Liberty Avenue, Vermilion

440.967.4221

www.MoesMarineService.com

Granny Joe’s Ice Creamatorium

5589 Liberty Avenue, Vermilion

440.967.3663

Main Street Soda Grill

5502 Liberty Avenue, Vermilion

440.967.4002

Crystal’s Treasure Box

5522 Liberty Avenue, Vermilion

440.541.7998

Olive Scene

5512 Liberty Avenue, Vermilion

440.963.0504

www.TheOliveScene.com

The Chairmaker & Friends

5629 Liberty Avenue, Vermilion

216.905.2300

www.ChairmakerAndFriends.com

Brummers Chocolates

672 Main Street, Vermilion

440.967.2329

www.Brummers.com

To the Moon and Back

5679 Liberty Avenue, Vermilion

440.963.7111

Cast on Yarn Studio

5532 Liberty Avenue, Vermilion

440.984.6063

www.CastOnYarnStudio.com