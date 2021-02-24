David’s Oatmeal Cookies with Cherries and Pecans

OATMEAL COOKIES WITH CHERRIES AND PECANS
PREHEAT OVEN 350
1 C. (2 STICKS) UNSALTED BUTTER ROOM TEMPERATURE
1 C. BROWN SUGAR
½ C. SUGAR
2 EGGS
1 ½ TSP VANILLA EXTRACT
3 C. OLD FASHIONED OATS
1 ½ C. ALL PURPOSE FLOUR
1 TSP BAKING SODA
1 TSP CINNAMON
½ TSP TABLE SALT (NOT CHUNKY KOSHER SALT)
½ C. DRIED CHERRIES CHOPPED (OR SUBSTITUTE DRIED CRANBERRIES)
½ C. CHOPPED PECANS
ADD ROOM TEMPERATURE BUTTER AND SUGARS TO LARGE MIXING BOWL. BEAT ON MEDIUM TIL LIGHT AND FLUFFY. MIX IN EGGS AND VANILLA. IN A SEPARATE BOWL, COMBINE OATS, FLOUR, BAKING SODA, CINNAMON, AND SALT. STIR TOGETHER AND GRADUALLY MIX INTO BUTTER/SUGAR MIXTURE. WHEN THAT IS COMBINED, MIX IN THE CHERRIES AND PECANS.
I USED A 2 TBS ICE CREAM SCOOP TO FORM THE COOKIE BALLS. YOU CAN ALSO USE A LARGE SOUP SPOON. PLACE ON AN UNGREASED COOKIE SHEET 2 OR 3 INCHES APART. (I USED A SILPAT NON STICK COOKIE SHEET LINER) . BAKE 12 TO 13 MINUTES. OVEN TEMPERATURES DIFFER, SO THEY MAY REQUIRE A MINUTE MORE OR LESS. WHEN THEY COME OUT OF THE OVEN, LET THEM SIT ON COOKIE SHEET SEVERAL MINUTES. THEN,USING A THIN SPATULA, MOVE COOKIES TO WIRE RACK TO COOL,,,,,,,,OR JUST EAT THEM!!
ENJOY!
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