Jennifer L. Worden ArtsSummit ArtSpace - 140 E Market St, Akron, OH 44308 Small Screen Designs2017 Murray Hill RdCleveland, OH 44106(216) 282-4727 Restoration 4410675 Main StMantua, OH 44255(330) 357-8044 Jan’s Doll Boutiquewww.jansdollboutique.com River Light Gallery1663 Main StPeninsula, OH 44264(330) 657-2204 Wall Street Coffee52 N Chestnut StJefferson, OH 44047(440) 624-0094 Sweet Connections7569 Pearl RdMiddleburg Heights, OH 44130(440) 532-7414 The Quilting Bee15709 Detroit AveLakewood, OH 44107(216) 712-6579 Fawn & Fanny4338 Kent Rd…