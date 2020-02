Studio Bakery 4339 Dressler Rd NW Canton, OH 44718 330.776.8308 Urban & Loft 720 2nd St SE Canton, OH 44707 234.360.1480 First Ladies National Historic Site 05 Market Ave S Canton, OH 44702 330.452.0876 Vintage Frame Affair 336 4th St NW Canton, OH 44702 330.804.2763 Salumeria du Torre 425 Tuscarawas St E Canton, OH 44702 330.488.5763 Pinetree Primitives & Rustic Riches 334 4th St NW Canton, OH 44702 234.300.2579 Fromage…