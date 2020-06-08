June 8, 2020 Road Trip: Drive-Ins

Aut-O-Rama Drive-In
33395 Lorain Road
North Ridgeville, OH 44039
440-327-9595
www.autoramadrivein.com
Swensons – North Olmstead
27175 Lorain Rd,
North Olmsted, OH 44070
www.swensonsdriveins.com
African Safari Wildlife Park
267 S. Lightner Road
Port Clinton, OH 43452
www.africansafariwildlifepark.com
Miller’s Drive In
1345 East Main St.
Bellevue, OH 44811
https://www.facebook.com/millersdrivein2
BK Rootbeer Drive In
737 Munroe Falls Ave
Cuyahoga Falls, Ohio 44221
www.facebook.com/bkrootbeer.cfo
Covered Bridge Tour
visitashtabulacounty.com/explore-play/covered-bridges
Mayfield Drive In
12100 State Rte 322,
Chardon, OH 44024
www.funflick.com/mayfield
A&W Rootbeer Drive In
1124 W Main St
Kent, Ohio 44240
www.facebook.com/AW-Drive-In-Restaurant-Kent-161010123957375
Dog & Suds
2050 N Ridge Rd
Elyria, OH 44035
www.facebook.com/Ilenesdognsuds
White Turkey
388 E Main Rd,
Conneaut, OH 44030
www.whiteturkey.com
Jolly’s Drive In
66 E Market St,
Tiffin, OH 44883
www.jollysdrivein.com
Dilly’s Drive In
4280 State Rd,
Peninsula, Ohio 44264
(330) 935-4444
www.doubledilly.com