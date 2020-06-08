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June 8, 2020 Road Trip: Drive-Ins

New Day Cleveland

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Aut-O-Rama Drive-In
33395 Lorain Road
North Ridgeville, OH 44039
440-327-9595
www.autoramadrivein.com

Swensons – North Olmstead
27175 Lorain Rd,
North Olmsted, OH 44070
www.swensonsdriveins.com

African Safari Wildlife Park
267 S. Lightner Road
Port Clinton, OH 43452
www.africansafariwildlifepark.com

Miller’s Drive In
1345 East Main St.
Bellevue, OH 44811
https://www.facebook.com/millersdrivein2 

BK Rootbeer Drive In
737 Munroe Falls Ave
Cuyahoga Falls, Ohio 44221
www.facebook.com/bkrootbeer.cfo

Covered Bridge Tour
visitashtabulacounty.com/explore-play/covered-bridges

Mayfield Drive In
12100 State Rte 322,
Chardon, OH 44024
www.funflick.com/mayfield

A&W Rootbeer Drive In
1124 W Main St
Kent, Ohio 44240
www.facebook.com/AW-Drive-In-Restaurant-Kent-161010123957375

Dog & Suds
2050 N Ridge Rd
Elyria, OH 44035
www.facebook.com/Ilenesdognsuds

White Turkey
388 E Main Rd,
Conneaut, OH 44030
www.whiteturkey.com

Jolly’s Drive In
66 E Market St,
Tiffin, OH 44883
www.jollysdrivein.com

Dilly’s Drive In
4280 State Rd,
Peninsula, Ohio 44264
(330) 935-4444
www.doubledilly.com

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