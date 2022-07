The Mega Millions jackpot is one of the highest in history. It’s now $530 million with a cash option of $304.7 million.

This got us wondering: Where in Ohio are the luckiest places to buy lottery tickets? So, we checked with the Ohio Lottery.

They tell FOX 8 that since 2013, 46 stores in Ohio have sold Mega Million tickets worth at least $1 million and 20 stores have sold winning Jackpot tickets worth tens or hundreds of millions of dollars.

Here are the store locations that sold winning Jackpot tickets:

DATE PRIZE BUSINESS NAME BUSINESS LOCATION 12/17/2019 $372 Million Giant Eagle MENTOR 5/04/2018 $143 Million Fat Daddy’s Road Dog LLC MORAINE 3/12/2013 $41 Million Deli-4-Less WEST LAKE 8/05/2011 $99 Million Speedway JEFFERSON 11/16/2010 $25 Million Marc’s #67 BROADVIEW HEIGHTS 05/01/2009 $75.6 Million Shawnee Lanes CHILLICOTHE 12/12/2008 $207 Million Kroger PIQUA 09/16/2008 $15 Million Jeep Fuel SOUTH WEBSTER 05/16/2008 $196 Million Main Street Wine & Spirits AMELIA 12/01/2006 $40 Million Wyandotte Shell WHITEHALL 06/27/2006 $24 Million Miller’s New Market GENOA 04/12/2006 $265 Million Kroger CINCINNATI 02/28/2006 $270 Million Lyons Main Stop LYONS 01/06/2006 $15 Million Chuck’s Carryout NORWALK 07/22/2005 $170 Million Convenient Food Mart PAINESVILLE 06/03/2005 $106 Million Emery Food Mart WARRENSVILLE HEIGHTS 08/20/2004 $52 Million Shaker Quality Foods SHAKER HEIGHTS 03/02/2004 $21 Million Food City Supermarket DAYTON 12/30/2003 $162 Million Quick Shop Food Mart SOUTH EUCLID ‘

Here is a list of locations that sold Mega Million tickets worth $1 million or more:

DATE PRIZE GAME BUSINESS NAME BUSINESS ADDRESS BUSINESS CITY 12/6/2013 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 SPEEDWAY #3408 9191 ROYALTON RD NORTH ROYALTON 12/10/2013 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 PETES MARKET 3449 STICKNEY AVE TOLEDO 12/10/2013 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 SHEETZ #422 21034 ROYALTON RD STRONGSVILLE 12/17/2013 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 SPEEDWAY #5298 1894 W MAIN ST TROY 1/21/2014 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 BOULEVARD CONVENIENT 8808 GARFIELD BLVD GARFIELD HEIGHTS 3/14/2014 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 GIANT EAGLE #216 30320 LAKE SHORE BLVD WILLOWICK 3/14/2014 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 GET GO #3617 6079 ANDREW RD MENTOR 7/22/2014 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 BUTTS AND MORE 305 W PERKINS AVE SANDUSKY 10/10/2014 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 CAR-E-IT PARTY SHOP 1206 E MAIN ST OTTAWA 1/30/2015 $1,000,001 MEGA MILLIONS-23 EASTSIDE CARRY OUT 1217 E HARDING WAY GALION 5/8/2015 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 RUFF CREEK MARKETS #1810 953 N 7TH ST STEUBENVILLE 5/19/2015 $1,000,001 MEGA MILLIONS-23 SPEEDWAY #1165 747 E CENTRAL AVE WEST CARROLLTON 5/29/2015 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 7-ELEVEN #36231 16625 ROYALTON RD STRONGSVILLE 7/31/2015 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 7-ELEVEN #36232 34050 AURORA RD SOLON 11/13/2015 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 GET GO #3431 14013 DETROIT AVE LAKEWOOD 3/4/2016 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 52 BAR 4016 GLENWAY AVE CINCINNATI 3/8/2016 $5,000,000 MEGA MILLIONS-23 MARATHON #495 495 WOODVILLE RD MANSFIELD 4/1/2016 $2,000,000 MEGA MILLIONS-23 EMERY CONVENIENT FOOD MART 21925 EMERY RD WARRENSVILLE HEIGHTS 5/27/2016 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 MEIJER INC #062 5555 CLEVELAND AVE COLUMBUS 7/22/2016 $3,000,000 MEGA MILLIONS-23 KROGER CO #747 780 NORTHWOODS BLVD VANDALIA 8/12/2016 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 GIANT EAGLE #6376 6300 BIDDULPH RD BROOKLYN 11/8/2016 $4,000,004 MEGA MILLIONS-23 GASLAND #2 860 PARKMAN RD WARREN 11/11/2016 $5,000,000 MEGA MILLIONS-23 CIRCLE K #5639 6008 SECOR RD TOLEDO 2/24/2017 $1,000,016 MEGA MILLIONS-23 VINE STREET KAFE -CONVENIENCE STORE 1014 VINE ST CINCINNATI 3/7/2017 $1,000,001 MEGA MILLIONS-23 STOP & SHOP #57 4001 N HOLLAND-SYLVANIA AVE TOLEDO 3/10/2017 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 RICHS DRIVE THRU 835 FREMONT RD PORT CLINTON 4/28/2017 $1,000,001 MEGA MILLIONS-23 PUFFS EAST 950 F ASHLAND RD MANSFIELD 6/16/2017 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 BARLEY BIN OF DUBLIN 5931 KARRIC SQ DR DUBLIN 8/11/2017 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 BUEHLERS #12 7138 FULTON DR NW CANTON 1/2/2018 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 REMKE #17 3872 PAXTON AVE CINCINNATI 3/16/2018 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 THE KROGER CO #805 6417 COLUMBUS PIKE LEWIS CENTER 3/30/2018 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 SPEEDWAY #7391 10789 MARKET ST. NORTH LIMA 5/4/2018 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 MEIJER INC #115 1391 CONANT ST MAUMEE 10/23/2018 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 BEE GEE’S MINIT MARKET 5995 BIGGER RD KETTERING 11/13/2018 $3,000,000 MEGA MILLIONS-23 LOTTERY EXPRESS 1614 S BYRNE RD TOLEDO 1/1/2019 $1,000,002 MEGA MILLIONS-23 MT ORAB MARATHON 570 N HIGH STREET MOUNT ORAB 2/4/2020 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 SPEEDWAY #8018 1501 ST MARY RD SIDNEY 5/19/2020 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 MONROE IGA EXPRESS 2 EAST AVE MONROE 6/2/2020 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 TWINSBURG BEVERAGE 9224 DARROW RD TWINSBURG 6/30/2020 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 CIRCLE K #5387 4163 PORTAGE ST NORTH CANTON 12/8/2020 $1,000,002 MEGA MILLIONS-23 SHARON SQUARE WINE SHOP 5590 NORTH HIGH ST WORTHIGTON 1/15/2021 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 Meijer Inc., #106 9200 N MAIN ST ENGLEWOOD 2/12/2021 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 Northbend Express 3295 N BEND RD CINCINNATI 7/21/2021 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 Acme Fresh Market #6 3200 Greenwich Rd NORTON 1/28/2022 $3,000,000 MEGA MILLIONS-23 C’s Beverage & Deli 4621 Broadview Rd CLEVELAND 5/31/2022 $1,000,000 MEGA MILLIONS-23 Love’s Travel Stop #744 6023 Alum Creek Drive OBETZ

The next Mega Millions drawing is Tuesday night at 11 p.m.