OHIO (STACKER) — Several factors contribute to cancer rates, from personal habits and genetics to air pollution or groundwater quality in a given area. People experiencing social, economic, or environmental disadvantages are disproportionately affected by high cancer rates in certain regions—including access or barriers to early screening and care.

Cancer rates also fluctuate by jobs: Higher rates of cancer can be found among meat industry and rubber manufacturing workers, and farmers.

Stacker compiled the counties with the highest cancer rates in Ohio using data from the CDC. Keep reading to see where in your state cancer cases are the most common.

#50. Scioto County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 622.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 474.4

#49. Tuscarawas County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 623.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 456.2

#48. Perry County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 623.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 484.5

#47. Mahoning County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 625.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 427.2

#46. Stark County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 627.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 453.4

#45. Defiance County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 628.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 467.5

#44. Fayette County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 630.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 488.8

#43. Montgomery County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 631.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 486.8

#42. Lorain County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 635.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 477.9

#41. Ashland County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 635.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 475.7

#40. Trumbull County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 635.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 430.7

#39. Cuyahoga County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 635.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 477.6

#38. Seneca County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 638.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 481.9

#37. Huron County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 641.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 502.0

#36. Medina County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 642.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 481.8

#35. Knox County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 644.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 493.2

#34. Coshocton County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 645.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 471.2

#33. Ashtabula County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 649.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 464.9

#32. Sandusky County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 650.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 474.5

#31. Champaign County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 652.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 478.5

#30. Marion County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 653.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 493.0

#29. Geauga County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 655.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 455.5

#28. Richland County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 655.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 475.7

#27. Highland County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 656.0

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 498.4

#26. Hocking County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 657.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 474.1

#25. Brown County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 657.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 486.9

#24. Ross County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 659.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 507.1

#23. Jackson County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 660.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 514.1

#22. Muskingum County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 662.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 507.4

#21. Preble County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 665.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 482.5

#20. Columbiana County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 671.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 466.4

#19. Crawford County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 671.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 466.8

#18. Pike County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 672.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 509.9

#17. Carroll County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 672.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 449.2

#16. Clark County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 673.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 494.6

#15. Meigs County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 679.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 478.6

#14. Vinton County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 682.2

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 502.0

#13. Belmont County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 684.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 471.8

#12. Lake County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 684.7

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 479.5

#11. Gallia County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 689.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 511.6

#10. Guernsey County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 690.8

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 498.5

#9. Morgan County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 691.1

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 457.6

#8. Harrison County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 691.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 465.7

#7. Adams County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 697.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 524.8

#6. Erie County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 703.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 463.8

#5. Lawrence County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 749.6

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 553.5

#4. Jefferson County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 759.4

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 514.4

#3. Monroe County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 762.3

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 494.4

#2. Washington County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 787.5

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 532.7

#1. Ottawa County

– Cancer rate per 100,000, 2016-2020: 828.9

– Age-adjusted rate per 100,000, 2016-2020: 496.4