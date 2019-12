× December 2, 2019: Lorain County Road Trip

Here is the list of places featured during today’s Road Trip to Lorain County.

Mad Batter Pastry Emporium

129 W Herrick Avenue, Wellington

440.647.2641

www.MadBatterPastryEmporium.com



Union Town Provisions

422 Broadway Avenue, Lorain

440.654.4040

www.UnionTownProvisions.com



The Rural Nest

111 S. Center Street, LaGrange

440.655.5397

www.Facebook.com/TheRuralNest



Boriken Juke Joint

401 Broadway Avenue Suite 105, Lorain

www.Facebook.com/BorikenJukeJoint



Bistro on Taylor Street

645 Taylor Street, Elyria

440.723.5276

www.BistroOnTaylor.com



My Wood Loft

39097 Center Ridge Road, North Ridgeville

440.322.1342

www.MyWoodLoft.com



Brew and Stew

630 Broadway Avenue, Lorain

440.434.2009

www.TheBrewAndStew.com



Charmed Farmhouse

126 W. Herrick Avenue, Wellington

440.371.8291

www.TheCharmedFarmhouse.com



Bulldog Pub & Grille

108 E Main Street, LaGrange

440.355.4029

www.Facebook.com/BulldogEnglishPub



Scent Depot

181 Depot Street, Wellington

440.987.9619

www.ScentDepotWellington.com



Jailhouse Taverne

15478 Avon Belden Road, Grafton

440.926.0999

www.TheJailhouseTaverne.com



Ray’s Golf Repair

1731 W 22nd Street, Lorain

440.246.6006

www.RaysGolfRepair.com