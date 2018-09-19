David’s White Summer Chili
1 LB GROUND WHITE MEAT TURKEY
4 TBS OLIVE OIL
½ DICED ONION
½ POBLANO PEPPER SEEDED AND DICED
½ HABANERO PEPPER SEEDED AND DICED
4 CLOVES OF GARLIC MINCED
½ TSP GROUND CUMIN
¼ TSP SALT
¼ TSP GROUND WHITE PEPPER( FRESH GROUND BLACK IS FINE)
1 TSP CHOPPED ROSEMARY
1 CUP CORN (FROZEN,FRESH, OR DRAINED FROM CAN)
1 CAN CANNELLONI BEANS, DRAINED AND RINSED.(WHITE KIDNEY BEANS)
1 CUP CHICKEN STOCK
¼ TSP CAYENNE PEPPER
4 TBS FRESH CHOPPED CILANTRO
1 CUP SHREDDED CHEESE OF CHOICE FOR GARNISH
SOUR CREAM FOR GARNISH
HEAT 2 TBS OLIVE OIL IN A LARGE SAUCEPAN OVER MEDIUM HIGH HEAT. ADD ONION, POBLANO PEPPER, HABANERO PEPPER,AND HALF OF THE GARLIC. COOK TIL ONIONS JUST START TO SOFTEN,,ABOUT 3 MINUTES.
ADD TURKEY, ROSEMARY, CUMIN, SALT AND PEPPER . BREAK UP THE TURKEY AND COOK TIL ALL PINK DISAPPEARS.
IN A SEPARATE PAN, ADD REMAINING 2 TBS OLIVE OIL AND MINCED GARLIC, ALONG WITH CORN AND A LITTLE SALT AND PEPPER. SAUTE TIL CORN STARTS TO COLOR (CARMELIZE).
ADD CORN, DRAINED BEANS, CAYENNE PEPPER, AND CHICKEN STOCK TO PAN.
BRING TO A BOIL, REDUCE TO SIMMER, COVER,AND COOK FOR 30 MINUTES. TASTE TO ADJUST SALT AND PEPPER.
REMOVE FROM HEAT AND STIR IN CILANTRO.
SERVE WITH SHREDDED CHEESE AND SOUR CREAM.
ENJOY!