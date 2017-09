All-American Road Trip

This show is dedicated to two All-American favorites: the hamburger and the hot dog. Below is the list of places we visited.

River Dog Café

19900 Detroit Rd

Rocky River, Ohio 44116

216.767.5559

www.RiverdogCafe.com



Mike’s Place

1700 S Water St

Kent, Ohio 44240

330.673.6501

www.MikesPlaceRestaurant.com

The Butcher’s Pantry

33475 Station St

Solon, Ohio 44139

440.999.0990

www.TheButchersPantry.com

Dan’s Dogs Hot Dog Eatery & More

111 W Liberty St

Medina, Ohio 44256

330.723.DOGS

www.eatdansdogs.com

Wolf Boy Provisions

www.wolfboyprovisions.com

Randy’s Pickles

www.randyspickles.com

Midway Oh Boy

6620 Lake Avenue

Elyria, Ohio 44035

440.324.3711

www.midwayohboy.com

Ninny’s Chicago Style Hot Dogs

2625 Bailey Rd

Cuyahoga Falls, Ohio 44221

234.334.4541

www.NinnysDogs.com

The Dog House

589 Broadway Ave

Bedford, Ohio 44146

440.439.5046

www.facebook.com/TheDogHouse

Bearden’s

19985 Lake Road

Rocky River, Ohio 44116

440.331.7850

www.facebook.com/pages/Beardens-Rocky-River

Louie’s Bar & Grille

739 E Glenwood Ave

Akron, Ohio 44310

330.535.5030

www.facebook.com/LouiesBestBurgers