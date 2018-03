This is an archived article and the information in the article may be outdated. Please look at the time stamp on the story to see when it was last updated.

× May 7, 2012 Road Trip: Marion Wyandot Popcorn Museum

169 E Church St #B

Marion, OH 43302

(740) 387-4255

www.wyandotpopcornmus.com G&R Tavern

103 North Marion Street

Waldo, OH 43356

(740) 726-9685

www.gandrtavern.com Marion International Flea Market

1238 Linn Hipsher Rd.

Marion, OH 43302 Harding Home

380 Mount Vernon Ave

Marion, OH 43302

(740) 387-9630

www.hardinghome.org Charleston Place

187 W Center Sreet

Marion, OH 43302

(740) 387-7790 The Warehouse Italian Restaurant

320 West Center Street

Marion, OH 43302

(740) 387-8124

www.thewarehouseitalian.com Buckeye Telephone Museum

581 Bellefontaine Ave

Marion, OH 43302

1-800-371-6688

*by appointment only Great Impressions

288 East Church Street

Marion, OH 43302

(740) 382-0398

www.grtimpressions.com Huber Machinery Museum

220 East Fairground Street

Marion, OH 43302

(740) 387-9233 Scioto Shoe Mart

206 James Way

Marion, OH 43302

(740) 389-5775

www.sciotoshoemartmarion.com Marion Area Convention & Visitors Bureau

1713 Marion-Mt. Gilead Rd., Marion, Ohio  43302

740-389-9770, 800-371-6688, or FAX 740-725-9295

